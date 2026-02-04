Вышел тизер нового сериала с Эль Фаннинг и Николь Кидман (видео)

Премьера сериала назначена на 15 апреля 2026 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал официальный тизер нового драматического сериала "У Марго проблемы с деньгами" (Margo's Got Money Troubles) с Эль Фаннинг, Николь Кидман и Мишель Пфайффер,

Это смелая, трогательная и комедийная семейная драма, в которой также снимаются Марсия Гей Харден, Грег Киннер, Майкл Ангарано, Рико Насти и Линдси Нормингтон.

Сериал создан по мотивам книги Руфи Торп и адаптирован для экрана известным сценаристом Дэвидом Э. Келли. В

Видео дня

Премьера сериала назначена на 15 апреля 2026 года: первые три эпизода выйдут сразу, а новые серии будут выходить еженедельно, создавая напряжённый и захватывающий ритм повествования.

"У Марго проблемы с деньгами": тизер

"У Марго проблемы с деньгами": сюжет

В центре сюжета сериала - девушка, которая сталкивается с финансовыми трудностями и вынуждена искать необычные пути, чтобы справиться с ними. Главную роль исполняет Эль Фаннинг, которая играет Марго Миллет - двадцатилетнюю мать‑одиночку. Её жизнь резко меняется после того, как она бросила колледж, чтобы воспитывать ребенка, и столкнулась с нехваткой средств.

Сюжет исследует тему выживания в современном мире и показывает, как далеко человек готов зайти, чтобы обеспечить себе и ребёнку достойную жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что Аня Тейлор‑Джой столкнется с темным прошлым в новом сериале.

Вас также могут заинтересовать новости: