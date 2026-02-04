Вышел тизер нового сериала с Эль Фаннинг и Николь Кидман (видео)

Стриминговый сервис Apple TV показал официальный тизер нового драматического сериала "У Марго проблемы с деньгами" (Margo's Got Money Troubles) с Эль Фаннинг, Николь Кидман и Мишель Пфайффер,
Это смелая, трогательная и комедийная семейная драма, в которой также снимаются Марсия Гей Харден, Грег Киннер, Майкл Ангарано, Рико Насти и Линдси Нормингтон.
Сериал создан по мотивам книги Руфи Торп и адаптирован для экрана известным сценаристом Дэвидом Э. Келли. В
Премьера сериала назначена на 15 апреля 2026 года: первые три эпизода выйдут сразу, а новые серии будут выходить еженедельно, создавая напряжённый и захватывающий ритм повествования.
"У Марго проблемы с деньгами": тизер
"У Марго проблемы с деньгами": сюжет
В центре сюжета сериала - девушка, которая сталкивается с финансовыми трудностями и вынуждена искать необычные пути, чтобы справиться с ними. Главную роль исполняет Эль Фаннинг, которая играет Марго Миллет - двадцатилетнюю мать‑одиночку. Её жизнь резко меняется после того, как она бросила колледж, чтобы воспитывать ребенка, и столкнулась с нехваткой средств.
Сюжет исследует тему выживания в современном мире и показывает, как далеко человек готов зайти, чтобы обеспечить себе и ребёнку достойную жизнь.
