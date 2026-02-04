Золотой 'пузырь', финансирующий российскую военную машину, может лопнуть, - The Telegraph

Падение золота может уничтожить способность Путина продолжать войну без коллапса российской экономики.

Российская экономика стремительно теряет источники наполнения бюджета. Экспорт нефти падает, покупатели отказываются от российских энергоносителей, а "золотой пузырь", финансировавший войну, может лопнуть.

По данным издания The Telegraph, взрывной рост цены на золото с начала полномасштабной войны против Украины увеличил стоимость российских резервов более чем на 200 миллиардов долларов и компенсировал потерю доходов от нефти и газа. Это позволило Кремлю избежать глубокого экономического кризиса.

Однако падение цены на золото на 18% на прошлой неделе поставило под вопрос жизнеспособность этого ресурса. К тому же Россия с 2022 года уже распродала 71% золота из Фонда национального благосостояния.

Издание отмечает, что на данный момент у Владимира Путина есть запас, чтобы продолжать войну по сегодняшней цене золота в 4925 долларов, что на 1900 долларов выше, чем три года назад.

Однако доходы России от экспорта нефти упали на 24% в прошлом году и за последние три месяца пошли в свободное падение из-за санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Государственные энергетические компании Китая в основном приостановили закупки российской нефти, опасаясь вторичных санкций. Индия также сокращает импорт.

Из-за санкций и отказа покупателей российская нефть Urals продается на 24 доллара ниже Brent, а фактические доходы России падают до 35 долларов за баррель.

"Существует потенциальный избыток в 3,5 миллиона баррелей в день. Если ОПЕК не отступит от края пропасти и снова не ограничит добычу, то цена упадет до 30 долларов", - отметил главный экономист энергетической компании Argus Дэвид Файф и указал, что из-за этого российская нефть практически не будет продаваться.

Кроме того, Кремль сталкивается с давлением в Азии. Китай стремительно наращивает дешевый сланцевый газ в Сычуане. В некоторых точках производство стоит всего 0,23 доллара за кубометр, из-за чего он становится дешевле российского трубопроводного газа.

"Последней большой надеждой Путина была продажа газа в Китай, но теперь не ясно, будет ли когда-нибудь построен газопровод "Сила Сибири 2", - отметил профессор и эксперт по вопросам газа в Атлантическом совете Алан Райли.

Путин теряет доходы от нефти и газа и может лишиться "золотой подушки", которая держала экономику на плаву. Если золото упадет еще сильнее, России придется сворачивать войну.

"России нужно уходить из Украины, пока это еще возможно. Путин все еще достаточно контролирует российский народ, чтобы это сделать", - добавил Райли.

22 января в Минфине России заявили о проблемах с деньгами. В российский бюджет на 2026 год заложили цену нефти на уровне 59 долларов. При этом уже в декабре средняя стоимость барреля Urals показала обратный рост до 39 долларов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Российская Федерация конфисковала рекордное количество активов, но не смогла получить прибыль от их продажи.

Российский государственный "Газпромбанк" в своем прогнозе указывал, что Фонд национального благосостояния РФ может полностью исчерпаться чуть больше чем через год при сохранении текущих цен на нефть.

