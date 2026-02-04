Детективы разоблачили нардепа в хищении имущества Нацакадемии аграрных наук

В СБУ отмечают, что нардеп организовал схему присвоения имущества академии.

Народный депутат подозревается в организации схемы присвоения имущества Национальной академии аграрных наук на общую сумму более 30 млн грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В сообщении не указывается фамилия нардепа, но источники агентства отмечают, что речь идет об Анатолии Гунько, который избирался в парламент от партии "Слуга народа" в округе, но был изгнан из фракции из-за коррупционного скандала. В СБУ сообщили, что нардепа 2 года назад уличили во взяточничестве за решение "земельных вопросов", а теперь задокументированы "новые преступления".

"В настоящее время установлено, что нардеп также организовал схему присвоения имущества Национальной академии аграрных наук на общую сумму более 30 млн грн", - отмечают в СБУ.

Видео дня

В НАБУ сообщили, что разоблачена схема завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Говорится, что организаторы - народный избранник, которого уже обвиняют в получении от агрария $85 тыс. взятки, и депутат Киевского областного совета.

По данным следствия, в 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более 990 тоннах подсолнечника и 1,4 тыс. тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн грн.

В 2022 году похожую схему реализовали на базе опытной станции. На этот раз обеспечили отгрузку на подконтрольные склады 203 тонн подсолнечника. Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в товаросопроводительных документах.

В НАБУ отметили, что подозрение сообщили, в частности, нардепу нынешнего созыва Верховной Рады, депутату Киевского областного совета по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой"). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нардеп Гунько: чем прославился ранее

Как сообщал УНИАН, Анатолий Гунько избирался при поддержке партии "Слуга народа" в избирательном округе 208 Черниговской области.

8 августа 2023 года нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько задержали вместе с двумя сообщниками по делу о передаче предпринимателю государственной земли под обработку. Его разоблачили во время получения первого транша взятки в $85 тыс. На следующий день НАБУ и САП объявили ему о подозрении во взяточничестве.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил об исключении Анатолия Гунько из фракции.

9 августа 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал Гуньке меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Вас также могут заинтересовать новости: