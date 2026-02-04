Командир полка 'Ахиллес' назвал дрон, которым россияне бьют по логистике и артиллерии

Он отметил, что эти дроны дешевые, но эффективные за счет массовости.

В настоящее время основными разведывательными средствами оккупантов являются дроны Supercam, Zala, "Орлан" и "Вещий Олег", которые могут вести разведку в дневное и ночное время. Также россияне модернизировали "Молнию" и теперь она существенно влияет на позиции ВСУ.

Об этом в комментарии АрмияInform рассказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Ланцеты" и разведывательные дроны

Федоренко отметил, что сейчас россияне применяют в паре с разведывательными дронами и ударные, например, такие как "Ланцет".

"Противник провел модернизацию этого боеприпаса, и он может работать как автономный разведывательно-огневой комплекс", - детализировал военный.

Федоренко рассказал, что россияне запускают "Ланцет" вдоль определенного логистического маршрута, которым пользуются ВСУ, или направляют в район, где ранее они могли обнаружить украинскую артиллерию или другую легкобронированную или тяжелобронированную технику.

"Как следствие, враг пытается масштабировать количество этих средств и определенное их присутствие на линии боевого столкновения есть. Поэтому Силы обороны и 429-я бригада "Ахиллес" сбивают эти разведывательные и ударные дроны в зонах своей ответственности", - сказал он.

Угроза российских БпЛА "Молния"

Кроме того, Федоренко рассказал, что россияне существенно модернизировали БпЛА "Молния", увеличив полезную нагрузку, которую он может поднять.

"Молнии" делятся на две категории. Первая - одномоторный БпЛА, сделанный "из дерьма и палок". Но то, что он так сделан, не отменяет его достаточно серьезного огневого воздействия по нашим позициям", - отметил Федоренко.

Он сказал, что в такой модификации он мог нести полезную нагрузку более 3 кг.

"Преимущественно это были осколочные боеприпасы, которыми противник бил по нашей логистике и частично артиллерии, взлетно-посадочным площадкам", - рассказал военный и добавил, что в какой-то момент россияне поняли, что путем дешевой модернизации смогут сделать эти дроны двухмоторными.

Как отметил военный, это позволило врагу поднимать полезную нагрузку весом около 10 кг, например противотанковые мины ТМ-72. Он добавил, что двухмоторная "Молния" способна нести не только противотанковые мины, но и другие боеприпасы, которые по типам действия могут быть фугасными, осколочными или кумулятивно-осколочными.

"Поскольку принцип действия, передачи сигнала управления, а также передачи видеосигнала "Молнии" организованы по принципу аналоговой связи, мы можем их подавлять средствами радиоэлектронной борьбы и обнаруживать средствами радиоэлектронной разведки. А то, что мы обнаруживаем и видим, мы можем сбить", - пояснил военный.

Федоренко подчеркнул, что преимущество "Молнии" заключается в дешевизне и количестве.

"Если на нашу взлетно-посадочную площадку прилетает в течение дня 10 "Молний", которые несут по 10 кг полезной нагрузки, то даже одной, которая прорвется, достаточно для того, чтобы нанести серьезное поражение. Поэтому, если россияне с одной позиции в течение суток запустят 20, из которых даже 17‒18 было бы подавлено, но 2‒3 долетели, это все равно не отменяет очень существенного огневого воздействия на наши позиции", - пояснил он.

То есть, рассуждает военный, казалось бы, сделанное "из дерьма и палок" средство реально показало за счет своей дешевизны и массовости достаточно серьезное огневое воздействие.

"Однако такие средства врага мы достаточно активно сбиваем. Например, во время атаки в ночь на 3 февраля только 429-я бригада "Ахиллес" сбила до 20 различных бортов врага", - подчеркнул Федоренко.

Война в Украине: новости

Сегодня мониторинговый проект DeepState сообщил, что россиянам удалось продвинуться вблизи трех важных городов в Донецкой области.

Аналитики уточнили, что враг продвинулся в Покровске, Мирнограде и вблизи Севера. Город Северск оккупирован российскими захватчиками. Со стороны Севера россияне пытаются наступать в направлении Славянска и Краматорска.

