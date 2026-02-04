РФ и США находятся на пороге новой гонки ядерных вооружений, угроза растет, - The Times

Трамп считает, что любое новое ядерное соглашение должно включать Китай и его ядерный арсенал.

Последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США, который остался, теряет свою силу 5 февраля, из-за чего возникают опасения по поводу ядерной конфронтации или катастрофической ошибки в расчетах во время нестабильной ситуации в мире. Об этом пишет The Times.

"Соглашение "Новый старт", подписанное в 2010 году президентом Обамой и президентом Медведевым, ограничивало Россию и США развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок. Каждая из них достаточно мощна, чтобы уничтожить целый город", - напомнили в издании.

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что "это новый момент, новая реальность - мы готовы к этому".

Тогда как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что мир окажется в "более опасной ситуации".

Известно, что в сентябре российский диктатор Владимир Путин предложил продлить ограничения "Нового старта" в отношении развернутых ракет еще на один год. Однако официального ответа от США он так и не получил. Когда в прошлом месяце у президента Дональда Трампа спросили о предстоящем прекращении действия договора, он ответил:

"Если он заканчивается, то заканчивается. Мы заключим лучшее соглашение".

Тогда американский лидер заявил, что любое новое ядерное соглашение должно включать Китай и его ядерный арсенал. Однако в Пекине заявили, что не будут участвовать в переговорах о вооружении, пока не достигнут ядерного равенства с Москвой и Вашингтоном.

В свою очередь эксперт по контролю над вооружениями в аналитическом центре Chatham House в Лондоне Джорджия Коул подчеркнула:

"Я думаю, что мы, несомненно, находимся в самом опасном периоде со времен разгара холодной войны. Мы переживаем период очень низкого уровня доверия, очень низкой прозрачности и реальной возможности просчетов или эскалации конфликта. То, что срок действия договора New Start истекает, а на замену ему ничего нет, не означает, что мы автоматически вступим в новую гонку вооружений или новую эскалацию кризиса, но такая возможность существует".

Эксперты также предупреждают, что планы Трампа развернуть систему обороны "Золотой купол" в Гренландии могут привести к эскалации конфликта и подтолкнуть Китай и Россию к разработке более совершенных ядерных вооружений.

"Инициатива "Золотой купол" чрезвычайно дестабилизирует ситуацию", - добавила Коул.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал удары РФ по энергетике Украины. По его словам, договоренность о так называемом "энергетическом перемирии" с Россией заключалась с воскресенья по воскресенье.

"Перемирие было с воскресенья до воскресенья. Оно уже закончилось. И Путин сдержал свое слово", - подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что очередной российский удар произошел уже после того, как закончился этот срок.

В то же время Трамп сообщил, что Индия согласилась прекратить покупать российскую нефть. Он заверил, что "это поможет прекратить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас и в которой каждую неделю гибнут тысячи людей".

