'Я поправилась на 10 кг': популярная украинская блогерша рассказала об изменениях фигуры

Алина объяснила причину набора веса.

Популярная украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская рассказала об изменениях своей фигуры.

По ее словам, у нее был план на 2026 год - активно заниматься спортом и поддерживать здоровое питание. Однако за последнее время она набрала 10 килограммов.

Видео дня

"Я поправилась на 10 кг. Я не влезаю в 80% своих вещей", - призналась Алина в своем Instagram.

Шаманская также объяснила, из-за чего произошли такие изменения. В частности, причинами стали постоянный стресс, недосып и импульсивное переедание.

"Я ем просто то, что вижу, не потому, что "хочу", а из-за отсутствия ресурса что-то себе готовить... "Лучше же" быстро съесть лежащую конфету, чем идти и варить гречку и делать салат. Это не о желании есть - это желание кормить внутреннюю тревогу", - подчеркнула блогерша.

Напомним, ранее певицу Lida Lee раскритиковали в сети за фигуру. Она эмоционально ответила, что постоянные переезды, 4 месяца съемок, которые начинались почти всегда с 6-7 утра, очень загруженный график и выступления дали о себе знать.

Вас также могут заинтересовать новости: