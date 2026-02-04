Аня Тейлор‑Джой столкнется с темным прошлым в новом сериале: дата премьеры

Проект стал одним из ключевых и ожидаемых премьер Apple TV в 2026 году.

Стриминговый сервис Apple TV показал официальный тизер нового драматического мини-сериала "Лаки" (Lucky) с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Она же выступила одним из исполнительных продюсеров проекта.

Известно, что шоу основано на одноименном бестселлере писательницы Мариссы Стэпли. Сериал обещает объединить напряжённый сюжет с глубокими сюжетными поворотами, а сам проект стал одним из ключевых и ожидаемых премьер стримера в 2026 году.

Сериал "Лаки": тизер

Сериал "Лаки": сюжет

В центре сюжета сериала - девушка по имени Лаки, которую играет Тейлор‑Джой. Она выросла в преступной среде и оставила этот образ жизни, но события вынуждают ее снова столкнуться со своим темным прошлым, чтобы спастись от опасности и попытаться начать всё заново. В сериале присутствует напряжённая динамика, когда Лаки приходится быть на шаг впереди преследования, пытаясь выжить и изменить свою судьбу.

Премьера сериала запланирована на 15 июля 2026 года, и в этот день на платформе выйдут сразу два первых эпизода, а затем новые серии будут появляться еженедельно до августа.

В проекте также снялись такие актёры, как Аннет Бенинг, Тимоти Олифант, Аунджану Эллис‑Тейлор, Дрю Старки, Клифтон Коллинз мл. и Уильям Фихтнер, что делает актёрский ансамбль особенно сильным и разнообразным.

