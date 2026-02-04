Простых решений не будет: в ОП жестко высказались о мобилизации

Другие страны тоже сталкивались с подобными проблемами после нескольких лет войны.

В вопросе мобилизации сейчас не может быть простых решений, на четвертом году войны трудно обеспечить потребность фронта в людях на желаемом уровне. Об этом в публичном интервью на площадке "Новой страны" сказал Павел Палиса, заместитель руководителя Офиса президента, отмечает LB.ua.

Отвечая на вопрос о ситуации на фронте и недостаточной укомплектованности подразделений, он отметил, что "на четвертом году войны трудно обеспечить потребность фронта в людях на таком уровне, на котором нам хотелось бы".

"Чтобы сразу получить оперативное преимущество и его реализацию на стратегическом уровне", - сказал Палиса и добавил, что высокий уровень истощения пехотных подразделений был даже тогда, когда он был командиром бригады.

Представитель ОП высказал мнение, что благодаря положительной динамике мобилизации за последние семь месяцев были созданы условия, при которых "хотя бы частично сможем устранить истощение" подразделений пехоты.

Палиса считает, что за четыре-пять месяцев будет значительно облегчена работа тактического и оперативного уровней. А также будут устранены определенные операционные проблемы, которые мешают соединениям быть эффективными на поле боя.

"И создадим условия для того, чтобы ликвидировать хотя бы частично вопрос фрагментации фронта, когда, условно говоря, подразделение воюет по запчастям: одна часть бригады - на одном направлении, другая - на другом", - сказал он.

Что с мобилизацией

На вопрос о ситуации с мобилизацией Палис высказал мнение, что было провалено ее информационное сопровождение.

"По мобилизации сейчас не может быть простых решений и "серебряных пуль", особенно за четыре года полномасштабной войны", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он привел пример проблем с мобилизацией Соединенных Штатов Америки во время Вьетнамской войны. "Даже вернемся к конфликту Израиля в Секторе Газа: сколько они провоювали до того момента, пока у них с их системой мобилизации, с подготовленным резервом начались проблемы", - сказал Палиса.

Да, считает он, в плане мобилизации нужно единство общества и понимание того, что государство нужно защищать, и "никто, кроме нас, этого не сделает".

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщалось, Палиса отметил, что контракт "18-24" был попыткой поддержать молодежь, которая хочет присоединиться к Вооруженным силам Украины, но полностью заменить мобилизацию эта программа не способна.

В то же время он подчеркнул, что эти люди пришли сами, понимают свои цели и больше вкладываются в подготовку. Кроме того, у них больше энергии и драйва.

