'Украинская команда' передала бойцам батальона Нацгвардии 'Свобода' FPV-дроны

Волонтеры из "Украинской команды" передали партию FPV-дронов бойцам батальона "Свобода" НГУ на одно из самых горячих направлений. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"FPV-дроны сейчас – главное оружие, которое эффективно "минусует" врага и бережет жизни наших ребят. Очередную партию FPV-дронов "Украинская команда" передала легендарному батальону "Свобода" 4 бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины. Эти ребята защищали Киев и Киевщину, Донбасс, Луганщину. И сегодня бьют врага на одном из самых горячих направлений на Востоке Украины", - говорится в сообщении "Украинской команды".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный подчеркнул, что "Украинская команда" системно усиливает воинские подразделения, которые воюют на самых горячих участках фронта.

"Уверен: эти дроны помогут нашим героям еще лучше выполнять боевые задачи и сохранят жизни. А "Украинская команда" продолжит системно усиливать наших воинов на самых горячих участках фронта", - сказал Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" отправила на передовую почти 4000 разных беспилотников, а также сотни зарядных станций, автомобили и разное военное оборудование.

