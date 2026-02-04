'Ночная' овсянка против вареной овсянки: диетологи объяснили, что полезнее

Основные различия заключаются в способе приготовления и текстуре.

Овсянка считается одним из лучших и самых популярных завтраков. Но какой способ приготовления овсянки лучше – ночная или свежесваренная? Как пишет портал EatingWell, ответ не так прост, как может показаться. Оба варианта обладают важными преимуществами для здоровья, а основные различия заключаются в способе приготовления, текстуре и том, как организм их усваивает.

Почему ночная овсянка так хороша

Этот способ – фаворит для тех, кто планирует питание заранее, и всех, у кого плотный график. Этот метод предполагает замачивание овсяных хлопьев в жидкости, такой как молоко или йогурт, на ночь в холодильнике. В результате получается кремообразный, похожий на пудинг завтрак, который готов к употреблению, когда вы проснетесь.

Может способствовать улучшению пищеварения и здоровья кишечника

Видео дня

Замачивание овсянки на ночь помогает расщеплять крахмал и снижает содержание фитиновой кислоты, которая иногда может препятствовать усвоению организмом некоторых минералов, таких как железо. Исследования показывают, что замачивание овсяных хлопьев может облегчить доступ питательных веществ к пищеварительной системе. Также этот процесс создает резистентный крахмал – тип углевода, который не переваривается в тонком кишечнике, позволяя ему служить "топливом" для полезных пробиотических бактерий.

Может помочь стабилизировать уровень сахара в крови

Помимо поддержания здоровья кишечника, резистентный крахмал связан с улучшением гликемического ответа, показывают исследования. Это означает, что употребление замоченных овсяных хлопьев может помочь поддерживать более стабильный уровень сахара в крови после еды, способствуя долговременному поддержанию энергии и улучшению метаболического здоровья.

Максимальное удобство

Вы можете приготовить несколько банок в начале недели, добавить разные топпинги, и каждое утро вас будет ждать сбалансированный завтрак. Это может помочь людям, которые обычно пропускают завтрак, съесть что-то питательное утром. Исследования показывают, что регулярный пропуск завтрака связан со многими негативными последствиями для здоровья, включая повышение уровня "плохого" холестерина ЛПНП и снижение показателей когнитивного здоровья.

Сваренная овсянка - это нестареющая классика

Это уютный, сытный и очень приятный способ начать день. Приготовление овсянки на плите или в микроволновке позволяет получить другую текстуру и вкусовые качества, которые многим нравятся.

Обеспечивает комфорт и тепло

"Для многих людей горячая овсянка дарит комфорт и удовлетворение", – говорит диетолог Дженн Салиб Хубер. Этот психологический эффект так же важен, как и физический, помогая вам начать день с чувством спокойствия и удовлетворения.

Обладает приятной текстурой и может способствовать здоровью сердца

Одной из отличительных черт вареной овсянки является ее кремообразная, слегка "сопливая" текстура, которая образуется за счет высвобождения растворимых волокон, таких как бета-глюкан, в процессе приготовления. "Бета-глюкан образует гель в кишечнике, помогая снизить уровень холестерина ЛПНП и стабилизировать уровень сахара в крови", – говорит Хубер.

Варка овсянки также может сделать некоторые питательные вещества, такие как крахмал, более усваиваемыми, что может улучшить усвоение питательных веществ и чувство сытости.

Нужно ли выбирать?

Как вареная, так и овсянка, приготовленная на ночь, содержат множество витаминов и минералов, которые поддерживают выработку энергии, функцию иммунной системы и здоровье сердца.

"Овсянка содержит и другие важные питательные вещества, такие как марганец, цинк, витамины группы В и фосфор", – говорит диетолог Рейчел Аджмера, магистр наук, дипломированный диетолог. Марганец имеет решающее значение для здоровья костей и обмена веществ, а цинк играет важную роль в поддержке иммунитета.

Если вы хотите удобства овсянки, приготовленной на ночь, но теплого уюта горячей овсянки, просто разогрейте ее в микроволновке несколько секунд, и вы получите лучшее из обоих вариантов.

Ранее диетологи назвали 6 добавок к овсянке, которых лучше избегать.

Вас также могут заинтересовать новости: