Диетологи назвали лучший сок для борьбы с воспалениями

Воспаление - это не просто модное слово, а проблема со здоровьем, которая затрагивает миллионы людей. На глобальном уровне хронические воспалительные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и ожирение, являются причиной трех из пяти смертей ежегодно.

Издание Eating Well пишет, что эксперты по питанию считают, что кислый вишневый сок – незаменимый продукт в кухне. Исследования подтверждают, что этот напиток может уменьшать хроническое слабовыраженное воспаление.

Кислый вишневый сок полон антиоксидантов

Диетолог Магги Мун отметила, что насыщенный, яркий цвет напитка обусловлен большим количеством антиоксидантов. Эти соединения, состоящие из различных фитонутриентов, помогают нейтрализовать "вредные вещества" в организме, известные как свободные радикалы, прежде чем они нанесут вред.

Кислый вишневый сок содержит огромное количество антиоксидантов. Мун объясняет:

Кислый вишневый сок обладает высоким противовоспалительным и антиоксидантным потенциалом благодаря биологически активным соединениям, таким как антоцианы, полифенолы, витамины, бета-каротин, эллаговая кислота и хлорогеновая кислота.

С таким богатым составом питательных веществ неудивительно, что исследования показывают, что кислый вишневый сок обеспечивает сильную защиту от воспалений и окислительного стресса.

Может снижать уровень С-реактивного белка

С-реактивный белок (СРБ) – это белок, вырабатываемый печенью при воспалительных процессах в организме. Исследования показывают, что кислый вишневый сок может помочь снизить уровень СРБ при регулярном употреблении в правильных количествах.

Например, одно исследование показало, что с каждым увеличением потребления сока из кислых вишен на 30 миллилитров уровень СРБ снижался на 0,19 мг/л. Другие исследования показали аналогичные результаты, возможно, потому что сок из кислых вишен помогает снизить провоспалительные сигналы, прежде чем они заставляют печень вырабатывать СРБ, а также потому, что его антиоксиданты снижают общий окислительный стресс.

Может улучшить качество сна

Исследования показывают, что люди, которые испытывают трудности с качественным сном, подвержены более высокому риску иммунных проблем и хронических воспалительных заболеваний. Это связано не с одним фактором, а с совокупностью факторов, которые влияют на организм, когда он не получает достаточного отдыха, восстановления и омоложения.

Кислый вишневый сок не только содержит антоцианы, которые помогают снизить воспаление, но и мелатонин, гормон, который помогает регулировать естественный цикл сна и бодрствования. Некоторые исследования показали, что употребление кислого вишневого сока может улучшить качество сна.

