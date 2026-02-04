Правительство возобновило выплаты пенсионерам, не успевшим пройти идентификацию

Срок подачи уведомления о неполучении пенсии от РФ продлен до 1 апреля 2026 года.

Правительство приняло решение, которое позволяет возобновить и до апреля продлить выплаты пенсионерам, которые по объективным причинам не успели вовремя подать уведомление в Пенсионный фонд о неполучении пенсий от Российской Федерации.

Как сообщил министр социальной политики Денис Улютин, за это время нужно подать соответствующее заявление, чтобы и в дальнейшем получать пенсии в Украине.

Для пенсионеров, прошедших физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, срок подачи уведомления продлен до 1 апреля 2026 года. Все это время пенсии будут выплачиваться в полном объеме. Пенсии, выплата которых была временно приостановлена в январе, будут возобновлены уже в феврале с доплатой за январь.

"Мы понимаем, что часть людей по разным причинам не успела пройти идентификацию. Именно поэтому совместно с Пенсионным фондом мы работаем с каждым таким случаем, помогаем людям пройти процедуру и возобновляем выплаты", – отметил Улютин.

Приостановка выплат пенсионерам-ВПЛ – последние новости

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что многие пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе. Для того чтобы получить пенсию, нужно было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ, что многие граждане не смогли сделать вовремя или не были проинформированы.

Министр соцполитики, семьи и национального единства Денис Улютин сообщил, что по состоянию на 1 января пенсионные выплаты были приостановлены 337 тысячам пенсионеров, которые не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года и не сообщили, что не получают пенсию от РФ.

Он подчеркнул, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые перевели пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от России.

