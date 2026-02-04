10 комнатных растений, которые отлично растут при искусственном освещении

Даже без солнечного света многие популярные комнатные растения могут успешно расти под фитолампами.

Комнатным растениям необходим свет, однако в холодное время года его часто не хватает. В таких условиях на помощь приходят фитолампы, которые могут дополнять естественное освещение или полностью его заменять. По словам консультанта по растениям Бритт Пэрриш, искусственный свет зимой нередко влияет на растения так же хорошо, как и солнечный, поступающий через окна.

На сайте Марты Стюарт говорится, что для нормального роста растениям нужны красный, дальний красный и синий спектры, а лучше – полный спектр, максимально приближенный к солнечному свету. Важно также учитывать интенсивность, расстояние до лампы и продолжительность подсветки, ориентируясь на природные условия, в которых растение растёт в дикой среде.

Среди растений, хорошо чувствующих себя под фитолампами, специалисты выделяют потос и филодендроны – они родом из тропических лесов и предпочитают умеренный рассеянный свет. Калатеи и маранты также любят стабильное, не слишком яркое освещение и плохо реагируют на его избыток.

Замиокулькас и сансевиерия считаются одними из самых выносливых – им достаточно слабого или среднего света в течение нескольких часов в день. Монстера лучше развивается при ярком, но непрямом освещении, которое стимулирует рост крупных листьев.

Хойи под фитолампами часто цветут активнее, чем у окна, а антуриумы хорошо реагируют на стабильный яркий рассеянный свет при правильной дистанции. Сингониумы под искусственным освещением формируют более крупные и насыщенные листья.

Единственным исключением в списке становятся эхеверии – этим суккулентам требуется очень яркий, интенсивный свет на протяжении 10–14 часов в сутки, иначе они вытягиваются и теряют окраску.

Эксперты отмечают: сами растения подскажут, подходит ли им освещение. Бледные листья, вытягивание побегов и замедленный рост – сигналы, что условия нужно скорректировать. При грамотной настройке фитолампы позволяют поддерживать здоровье и декоративность комнатных растений круглый год, даже при полном отсутствии солнца.

