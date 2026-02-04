Во время так называемого 'энергетического перемирия' россияне провели доразведку, - эксперт

Враг использовал много ракет, которые, как он считал, мы не сбиваем.

Во время так называемого"энергетического перемирия" российские оккупанты провели доразведку, вероятно, чтобы в новом ударе сконцентрировать больше сил и средств.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил Украины, отвечая на вопрос о вчерашней российской атаке.

Он высказал мнение, что во время так называемого "энергетического перемирия" россияне "провели доразведку того, что еще работает в городах, используя различные способы".

"Не только дроны. Я думаю, они использовали другие средства для того, чтобы обновить ситуацию. И для того, чтобы, действительно, возможно, в этом ударе сконцентрировать больше сил и средств", - сказал Рыженко.

Капитан также отметил, что было много сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, которые, как считал враг, мы не сбиваем. "Для того, чтобы поразить уже надолго эти (энергетические - УНИАН) объекты", - добавил он.

Удары по энергетике

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что в ночь на 3 февраля Россия осуществила массированный комбинированный воздушный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, применив в общей сложности 562 средства воздушного нападения.

Общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 миллиона долларов США - это более чем на 190 млн долларов больше, чем во время массированного обстрела 20 января. На эти средства целый год мог бы прожить Еврейский автономный округ России с населением около 144 тысяч человек или город Калуга с населением более 320 тысяч человек. Также эта сумма сопоставима с полугодовым бюджетом Костромской области.

