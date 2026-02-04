Хотя это и может выглядеть сложно, в действительности разобраться в форматах RAR и ZIP может каждый.

В наше время архивы нужны всем, кто работает с файлами. Они позволяют хранить большое количество данных в одном файле, экономя место на диске и ускоряя передачу данных.

Наиболее популярными форматами архивов сегодня являются ZIP и RAR, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.

Разберемся же, чем отличается RAR от ZIP, что больше подходит для повседневных задач и как ими пользоваться.

Что лучше – RAR или ZIP

ZIP и RAR – это форматы для файлов-архивов, необходимые, чтобы сжимать и удобно хранить данные.

ZIP появился в конце 80-х и быстро стал стандартом, потому что он совместим почти со всеми операционными системами. Он умеет сжимать файлы без потери качества, шифровать их и делить на части.

Главное в ZIP – его простота. На Windows, macOS и Linux такие архивы открываются в два клика и без специальных программ.

RAR – это формат, который создал русский программист Евгений Рошал. Он лучше сжимает данные, особенно если в архиве много мелких файлов или большие тексты. Здесь, пожалуй, стоит уточнить, что под словом "лучше", имеется в виду что такой архив, как правило, весит чуть меньше.

Еще RAR умеет восстанавливать поврежденные архивы и защищает ваши данные более надежным паролем. Но чтобы работать с RAR, часто нужна специальная программа, например WinRAR.

Что предпочтительнее – зависит от того, для каких целей вам нужны архивы. Если важна совместимость и простота, выбирайте ZIP. Если желательнее хорошее сжатие (экономия места на диске), лучше использовать RAR.

Нередко люди, уже создав архив определенного типа, не знают, можно ли преобразовать файл RAR в ZIP или наоборот, и ответ – да, можно, но для этого понадобятся специальные программы-архиваторы.

Проще всего просто сначала распаковать и заново создать нужный вам архив с теми же данными.

Но немаловажно дождаться окончания распаковки архива – при выключении устройства в момент загрузки, существует риск повредить или даже потерять некоторые данные – особенно это актуально из-за скачков напряжения. К счастью, у нас уже был материал о том, как сохранить технику при отключении света.

Как разархивировать файл ZIP и RAR – пошаговая инструкция

Некоторые люди, почему-то, считают, что в том, как распаковать зип файл, могут возникать трудности – на самом же деле все очень просто. Не нужно ничего устанавливать: в Windows есть функция "Извлечь все", а на macOS достаточно дважды кликнуть по архиву. В Linux обычно используют консольную программу unzip.

А вот в том, как открыть RAR-файл, уже действительно могут появиться проблемы. Для RAR нужны специальные программы. Самая популярная – WinRAR для Windows. Она позволяет открывать, извлекать и создавать RAR-файлы, а также восстанавливать поврежденные архивы. Все это при одном условии – программа платная.

Если же вы ищете, чем открыть RAR файл среди бесплатных вариантов, то есть и такие: 7-Zip и PeaZip для Windows. Эти программы работают с RAR и ZIP и имеют интуитивно понятный интерфейс. На macOS можно использовать The Unarchiver, а на Linux – все тот же unrar или встроенные функции архиваторов.

Приведем пример – как разархивировать файл ZIP на Windows:

• выберите архив, нажмите по нему правой кнопкой мыши;

• найдите пункт "Извлечь" в открывшейся панели;

• укажите папку, куда вы хотите извлечь файлы;

• дождитесь окончания загрузки.

Или файл RAR:

• установить архиватор с поддержкой RAR (например, WinRAR или 7-Zip);

• щелкните правой кнопкой мыши по RAR-файлу;

• выберите пункт "Извлечь в…" (и определите, где вы хотите видеть данные на вашем устройстве);

• при необходимости введите пароль.

В большинстве случаев, в том, как разархивировать архив RAR, не требуется никаких особых умений: можно просто перетащить архив в окно специального приложения.

Если речь идет о том, как разархивировать папку ZIP, то все еще легче – достаточно выбрать опцию "Extract" ("Извлечь"), при нажатии правой кнопкой мыши – и выбрать адрес папки.

