Тысячи украинцев до 45 лет получают пенсию по возрасту: сколько в Украине молодых пенсионеров

Пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет, однако некоторые льготы позволяют людям выходить на пенсию гораздо раньше.

По состоянию на декабрь 2025 года в Украине было 7,6 тысячи пенсионеров по возрасту, которым не исполнилось 45 лет, говорится в публикации "Экономической правды".

"По данным Пенсионного фонда, в декабре 2025 года в Украине было 3 тысячи пенсионеров по возрасту и 4,6 тысячи человек, получающих пенсию за выслугу лет (бывшие военные, правоохранители, прокуроры и судьи), которым не исполнилось 45 лет", - говорится в материале.

Отмечается, что пенсионный возраст в Украине, по действующему законодательству, составляет 60 лет, однако некоторые пенсионные льготы позволяют людям выходить на пенсию гораздо раньше. Как правило, такие льготы государство предоставило отдельным категориям лиц, пенсия которым рассчитывается не по общему, а по специальному законодательству (спецпенсионерам).

В частности, более ранний выход на пенсию предусмотрен для бывших кадровых военных и работников правоохранительных органов (с 45 лет), "чернобыльцев" (50-55 лет), судей (законодательство не ограничивает минимальный возраст, в котором судья может получать пожизненное денежное содержание), людей, работавших на опасных производствах (45-55 лет).

По данным ЭП, в конце 2025 года стало известно, что один спецпенсионер – бывший прокурор Дмитрий Казак – получает пенсию в 36 лет. Более того, размер его пенсии превышал максимально разрешенные законом 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (23,1 тыс. грн) почти в 7 раз и составлял 156 тыс. грн в месяц.

Как говорится в статье, старый закон гарантировал прокурорам гораздо более высокие пенсии: 80-90% от зарплаты против 60% в действующем. Этим лазейкой воспользовался и Казак, попросив суд обязать Пенсионный фонд рассчитывать ему пенсию по недействующему законодательству.

В 2025 году средний возраст выхода прокуроров на пенсию за выслугу лет составлял 47 лет. При этом в Украине насчитывалось шесть прокуроров-пенсионеров, которым не исполнилось даже 40 лет. Как правило, такие люди продолжают работать в органах прокуратуры, получая и пенсии, и зарплаты.

Каждый раз, когда размеры их зарплат меняются, они обращаются в суд с требованием пересчитать размеры пенсии, чтобы они составляли 80-90% от заработанного. В 2025 году в Украине было 5 739 прокуроров, которые получали пенсию за выслугу лет. Из них 2 262 работали, и из этих лиц 1 150 не исполнилось 50 лет.

Ограничение спецпенсий в Украине – последние новости

В январе 2025 года Министерство социальной политики сообщило об ограничении крупнейших специальных пенсий в 2025 году. В целом под ограничение попали более 17 тысяч пенсионеров. Так, законом о государственном бюджете на 2025 год утверждена норма о применении в 2025 году ограничительных коэффициентов к пенсиям, которые в 4 или более раз превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Кабинет министров работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы будут получать три пенсии вместо одной. Министр социальной политики Денис Улютин рассказал, что идея заключается в том, чтобы одновременно работали три составляющие: солидарная система, специальные пенсии и накопительная часть.

