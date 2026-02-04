'Лучше 5 этих, чем 30 мобилизованных': Палиса рассказал, кто идет служить по 'Контракту 18-24'

Их жизненные ценности позволяют им быть гораздо более агрессивными и с большей отдачей работать на поле боя.

Проект контракта "18-24" - это была попытка поддержать выбор молодежи, которая хочет присоединиться к ВСУ, но полностью мобилизацию она заменить не способна. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в интервью LB.ua.

Отвечая на вопрос о том, почему прогнозы по количеству участников программы не оправдались, он отметил, что это была скорее апробация базового контракта, который можно будет предложить потом уже мобилизованным людям для понимания каких-то пределов в плане срока службы, и апробация механизмов его внедрения.

Кроме того, это был вопрос поддержки выбора молодежи, которая хочет присоединиться к Вооруженным силам Украины, дополнительной мотивацией.

"Даже при всем нашем желании, и моем в том числе, такой проект, как "18-24", все равно не способен заменить вопрос мобилизации. И я бы не сказал, что там есть какие-то провалы или недосчеты", - отметил он.

В то же время Палиса отметил, что военные очень высоко оценивают новобранцев-участников этой программы:

"Общаясь с командирами подразделений, которые набрали себе контрактников по этой программе "18-24", они говорят, даже процитирую одного: "Мне лучше пять этих, чем 30 мобилизованных".

Он объяснил, что эти люди пришли сами, понимают свои цели и также больше вкладываются в подготовку. Кроме того, у них больше энергии и драйва.

"Их жизненные ценности позволяют им быть гораздо более агрессивными и с большей отдачей работать на поле боя. Я смотрел несколько интервью с ребятами из 18-24 и видеоотчеты о выполнении ими боевых задач, иногда даже волосы дыбом встают, насколько у них все, с одной стороны, жестко и цинично, с другой – профессионально и уверенно", – отметил он.

Заместитель главы ОП подчеркнул, что не считает, что программа "18-24" потерпела крах.

"Это был и продолжает быть замечательным опытом с определенными поправками, корректировками для будущих программ и наращивания на этой базе перехода на контрактную армию", – отмечает он.

Мобилизация в Украине

В первые годы российского вторжения Украина в основном пыталась держать своих самых молодых солдат подальше от линии фронта, поскольку они необходимы для восстановления страны после окончания войны.

Однако серьезный дефицит человеческих ресурсов и неустанное наступление России изменили ситуацию, и молодых бойцов все чаще отправляют на самые опасные направления, пишет WSJ.

