В некоторых областях введены аварийные отключения света: где не действуют графики

В Харьковской области, несмотря на аварийные отключения света, продолжают действовать графики почасовых отключений.

В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Решение принято из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, сообщает "Укрэнерго".

В частности, аварийные отключения введены в Полтавской области. Как отметили в Полтаваоблэнерго, аварийные отключения в Полтаве и области были применены с 7:57 по команде "Укрэнерго". С 10:28 ограничения были усилены.

"Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики", – пояснили энергетики.

Соответственно, графики почасовых отключений электроэнергии временно не действуют.

Временно без стабильных графиков отключений света осталась и Сумская область. По информации Сумыоблэнерго, аварийные отключения для всех очередей потребителей введены с 8:24. С 10:28 для одной из очередей ограничения были усилены.

Не обошли стороной аварийные отключения и Харьковскую область.

"В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети", - сообщило Харьковоблэнерго.

В отличие от Полтавской и Сумской областей, в Харьковской области, несмотря на аварийные отключения электроэнергии, продолжают действовать графики почасовых отключений.

Кроме этого, аварийные отключения, вызванные массированными атаками РФ на энергетику, продолжаются на части территории Одесской области. Как пояснили в ДТЭК "Одесские электросети", в части Одесской области, где есть техническая возможность, применяются графики стабилизационных отключений.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 3 февраля Россия атаковала Киев баллистикой и дронами. В результате вражеской атаки два района столицы временно остались без отопления.

Еще одной целью врага стала энергетика Харькова. Мэр города Игорь Терехов отметил, что удары шли целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильные морозы.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что в результате очередной атаки РФ значительно ухудшилась ситуация с электро- и теплоснабжением в Киеве и Харькове. Уже на следующий день после очередной массированной атаки РФ взялась за старое. По данным Минэнерго, в результате обстрелов и боевых действий шесть областей Украины частично остались без света.

