Харлан впервые рассказала, как себя чувствует во время беременности

Спортсменка также поделилась новыми фото с заметно округлым животиком.

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан впервые вышла на связь с подписчиками после того, как объявила о своей беременности.

35-летняя будущая мама поблагодарила всех в Instagram за поздравления и призналась, как сейчас себя чувствует.

"Я читаю каждое ваше сообщение и очень ценю поддержку! Чувствую себя прекрасно. Жизнь не остановилась – она движется вперед. И мне это очень нравится", – подчеркнула беременная спортсменка.

Ольга также показала первое фото ребенка. В частности, опубликовала снимок УЗИ.

Напомним, в сентябре 2024 года Ольга Харлан обручилась со своим избранником – итальянским саблистом Луиджи Самеле. Спортсмен сделал предложение на берегу океана в США, однако официально пара пока не стала мужем и женой. По словам украинки, сейчас она живет на две страны - это Украина и Италия. Однако, где именно и когда Харлан планирует рожать - пока неизвестно.

Напомним, ранее Ольга Харлан встретилась с дочерью погибшего защитника, которая мечтает стать чемпионкой.

