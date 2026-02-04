В Киеве 1100 многоквартирных домов до сих пор остаются без отопления, - Зеленский

Президент ждет конкретных ответов относительно четких сроков возобновления подачи тепла.

В Киеве бригады по восстановлению тепла и света истощены. Количество бригад будет увеличено, чтобы была ротация работников. Сейчас более тысячи многоквартирных домов не имеют отопления.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам селекторного совещания по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов.

В частности, по словам президента, на сегодняшний день самая сложная ситуация в Киеве и области, в Харькове и области, в Сумской и Полтавской областях. Также тяжело и в других областях Центральной Украины, в частности в Днепровской и Черкасской областях.

Видео дня

"Только в Киеве сейчас работают более 200 бригад, и, по отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников бригад - люди истощены. Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку восстановления подачи тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно на совещании подробно обсудили условия защиты Запорожья от дронов, поставку дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей.

Кроме того, были и отдельные поручения по этому поводу для командующего Воздушными силами ВСУ и министра обороны Украины.

Еще докладывали по Харькову и обеспечению общин Харьковщины, по ситуации в Сумской, Черниговской, Киевской областях, в городах Днепровщины, Черкасской и Полтавской областях, в Херсоне, Одессе и области, в Донецкой области, в Винницкой и Черновицкой областях, в Житомирской области.

Вместе с тем, Зеленский поручил премьер-министру Украины Юлии Свириденко подготовить к сегодняшнему вечеру конкретные данные об объемах необходимой дополнительной поддержки украинцев в общинах по всей стране.

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее Зеленский раскрыл детали удара РФ по энергетике в ночь на 3 февраля. Как стало известно, оккупанты запустили 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых - "Шахеды".

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях.

Вас также могут заинтересовать новости: