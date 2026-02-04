Россияне используют дроны 'Гербера' по-новому: в ISW объяснили, чем это опасно

Россияне начали использовать дроны "Гербера" в качестве носителей разведывательных или ударных БПЛА.

Российские войска модифицировали свои дроны "Гербера" и начали использовать их в качестве "маток" для доставки ударных или разведывательных дронов вглубь украинского тыла, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинским войскам не удалось найти FPV-дрон, доставленный "Герберой", поэтому неясно, был ли он ударным или разведывательным.

Российские войска уже использовали другие беспилотники, например, "Молния", в качестве дронов-маток. Однако эти беспилотники имеют значительно меньшую дальность действия, чем дроны "Гербера", которые могут летать на расстояние от 300 до 600 километров.

"Базовые беспилотники "Гербера" позволят российским войскам развертывать разведывательные беспилотники еще глубже в украинский тыл, увеличивая количество важных и труднодоступных целей для нанесения ударов", - отмечают аналитики.

При этом в ISW указывают, что ВСУ вряд ли будут использовать системы ПВО для уничтожения этих небольших беспилотников FPV в тылу:

"Это подчеркивает необходимость для Украины в дронах-перехватчиках и системах ПВО точечного действия, поскольку системы РЭБ недостаточны для защиты всей украинской инфраструктуры от этой угрозы".

Российские дроны

Ранее Сергей Флэш Безкрестнов рассказывал, что россияне применяют тактику полета на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления. Поэтому подразделениям ПВО нужно быть внимательными, особое внимание уделять руслам рек, равнинам и длинным впадинам в рельефе.

Флэш также предупреждал об опасности российских "Шахедов", которые используют Starlink. Он объяснил, что враг может управлять такими БПЛА в ручном режиме и долетать "куда хотят". По словам эксперта, Украине нужно запретить роуминг "чужим" "Старлинкам", которые залетают в нашу страну.

