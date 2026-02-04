Город рядом с Украиной объявили Европейской столицей культуры: чем он интересен

Словакия - отличный вариант для того, чтобы начать свое знакомство с туристическими прелестями Европы.

В 2026 году два города будут носить титул "Европейская культурная столица". В январе титул получил финский Оулу. Теперь стало известно, что вторым обладателем почетного титула избран городок Тренчин в Словакии. Об этом сообщает Euronews.

Город уже распланировал ряд культурных мероприятий, которые будут проходить в течение года, привлекая внимание внутренних и иностранных туристов. Как пишет Euronews, путешественникам, в частности, стоит посетить:

Тренчьянский Град (замок) – главную туристическую достопримечательность города, где в ближайшие дни откроется выставка современного искусства;

Фестиваль светового искусства, в рамках которого в течение двух дней в апреле по всему городу появятся ряд инсталляций;

Splanekor – регата самодельных судов на реке Ваг в июле;

молодежный музыкальный фестиваль "Гараж" в июле;

фестивалем мостов Fiesta в сентябре;

Altofest с представлениями, которые будут проходить в домах по всему городу, в октябре.

Чем еще интересен город Тренчин

В целом, Тренчин – один из самых интересных исторических городов Словакии. Он расположен на западе страны примерно в 100 км к северо-востоку от столицы Братиславы и в 300 км от границы с Украиной.

Главной туристической достопримечательностью является замок, возвышающийся на скале над городом и входящий в число самых известных замков Словакии. С его стен открываются панорамные виды на старый город и окружающие Карпаты.

В центре Тренчина сохранилась средневековая застройка, Ратушная площадь, костелы и узкие улочки, которые создают атмосферу небольшого, но насыщенного историей города. Особую ценность имеет римская надпись на замковой скале – уникальное свидетельство присутствия Римской империи на территории современной Словакии.

Город привлекает туристов не только историей, но и культурной жизнью. В Тренчине регулярно проходят фестивали, концерты и художественные мероприятия, в частности один из крупнейших музыкальных фестивалей в стране – Pohoda.

Рядом с городом расположен известный курорт Тренчинские Теплице, что делает регион привлекательным для сочетания городского туризма с оздоровительным отдыхом. Благодаря компактности, гармоничному сочетанию природы, архитектуры и культурных событий Тренчин удобен для неспешного путешествия и хорошо подходит как для короткого визита, так и для более длительного пребывания.

