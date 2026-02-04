Жених-военный Леси Никитюк рассказал, где они познакомились

Пара более двух лет в отношениях.

Жених-военный известной украинской ведущей Леси Никитюк – Дмитрий Бабчук – рассказал, где они познакомились.

Напомним, что об их отношениях стало известно еще в 2024 году. В начале прошлого года Дмитрий сделал предложение звезде, однако они пока не сыграли свадьбу и уже воспитывают общего 7-месячного сына Оскара.

Но на днях военный в своем Instagram отметил, где они впервые увидели друг друга с телеведущей. По его словам, это произошло в реальной жизни, но место он не уточнил.

"В реал-лайф. Ее лицо, когда она меня впервые увидела и поняла, что я военный и видеться мы будем редко", - в шутку написал Дмитрий, показывая фото с домашним любимцем Никитюк.

К слову, сейчас влюбленные действительно редко видятся. Однако Леся недавно показала, как встретила жениха-военного со службы. Никитюк в шутку отметила, что почти ничего не готовила, однако получился настоящий праздничный стол с вкусными домашними блюдами: картошкой, курицей, котлетами и квашеной капустой. Также она опубликовала фото Дмитрия с их сыном Оскаром.

