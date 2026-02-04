Не для деэскалации: в ISW раскрыли, зачем России было нужно 'энергетическое перемирие'

Кремль попытается представить энергетическое перемирие как значительную уступку, чтобы получить рычаги влияния на предстоящих мирных переговорах.

Удары по Украине 2-3 февраля демонстрируют, что Россия никогда не намеревалась использовать энергетическое перемирие для деэскалации войны или серьезного продвижения инициированных США мирных переговоров. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что ночной российский удар был самым разрушительным российским ударом в 2026 году.

Как указывают в ISW, Россия и ранее предлагала краткосрочные прекращения огня, чтобы ложно представить Кремль как действующий добросовестно и имитировать заинтересованность в мирном урегулировании войны, при этом неоднократно отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на дальнобойные удары или прекращению огня.

"Кремль, вероятно, попытается представить соблюдение этого краткосрочного моратория на энергетические удары как значительную уступку, чтобы получить рычаги влияния на предстоящих мирных переговорах, даже несмотря на то, что использовал эти несколько дней для накопления ракет для более масштабного ударного пакета", - считают аналитики.

В то же врремя в ISW подчеркивают, что это перемирие не является значительной уступкой со стороны России, поскольку российские войска продолжали наносить удары по украинской логистике и инфраструктуре во время моратория - просто переключившись с одной цели на другую.

Украина при этом также пережила каскадное отключение электроэнергии 31 января, несмотря на действовавший в то время мораторий на энергетические удары.

Российские войска 31 января не наносили ударов по энергетической инфраструктуре, которые непосредственно привели бы к отключению электроэнергии, но украинская энергосистема была настолько повреждена в результате многомесячных российских ударов, что не смогла справиться с технической неисправностью и столкнулась с масштабным сбоем, отмечают аналитики:

"Кремль согласился на краткосрочный мораторий на удары только после нанесения серьезного ущерба украинской энергосистеме".

Россия возобновила удары по Украине

29 января, Дональд Трамп заявил, что "лично" попросил российского диктатора Владимира Путина на неделю прекратить атаки по Украине из-за сильных морозов, и тот согласился.

Однако уже 2 февраля Россия возобновила свои атаки по энергетике Украины - как раз в период пиковых холодов.

3 февраля российские террористы в очередной раз атаковали Украину. Для массированного удара враг использовал 521 средство воздушного нападения.

Во время этой атаки россияне применили рекордное количество баллистики, зафиксировано попадание по объектам энергетики в нескольких областях. Наибольший ущерб – в Харьковской, Днепровской, Киевской и Киевской областях, в Винницкой и Одесской областях, а также в Запорожье.

В Харькове после обстрела объявили чрезвычайную ситуацию. Часть оборудования на Харьковской ТЭЦ-5 и электроподстанциях Харьковская и Залютино подверглась серьезным разрушениям.

