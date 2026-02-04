Россияне нанесли удар по рынку в Дружковке: есть много погибших и раненых

Враг обстрелял людное место кассетными снарядами.

Российская оккупационная армия обстреляла кассетными снарядами город Дружковка в Донецкой области, на данный момент известно о семи погибших и 15 раненых. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Россияне обстреляли город кассетными снарядами – попали прямо в рынок, где всегда утром собирается много людей", – рассказал чиновник.

По его словам, сначала было известно о семи погибших и восьми раненых. Позже количество пострадавших увеличилось до 15. Это люди в возрасте от 50 до 72 лет.

"Погибли по меньшей мере семь человек в возрасте от 43 до 81 года", - сообщил он.

"Это – еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" ничего не стоят", – отметил Филашкин.

Кроме того, по его информации, враг еще и сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, три многоэтажки и три частных дома.

Филашкин добавил, что на месте работают все ответственные службы: оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела.

Планы РФ по захвату Донбасса

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса недавно заявил, что первоочередная задача, которую будут выполнять российские войска, - это полный захват Донбасса.

По его словам, задача выйти на административные границы Донбасса стоит перед оккупационной армией до конца марта - начала апреля.

Аналитики мониторингового проекта DeepState заявили, что российские оккупанты продвинулись в Покровске, Мирнограде и вблизи Северска Донецкой области.

Они отмечают, что Северск оккупирован российскими захватчиками. С его стороны россияне пытаются наступать в направлении Славянска и Краматорска. Покровск и Мирноград на карте DeepState также значатся как "оккупированные".

