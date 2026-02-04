Мужчина годами летал бесплатно, воспользовавшись лайфхаком из кино

История, которую расследуют правоохранительные органы, выявила серьезные проблемы с безопасностью.

Канадец получил сотни бесплатных авиаперелетов рейсами нескольких авиакомпаний США, выдавая себя за пилота или бортпроводника вне службы. Об этом пишет Business Insider.

Голливудское мошенничество

По словам прокуроров, фигурант дела мужчина никогда не платил за билеты, однако эксперты отмечают: главная проблема заключается не в финансовых потерях авиакомпаний, а в серьезных пробелах в системах безопасности, которые выявила эта схема.

В федеральном обвинительном акте, поданном на Гавайях, говорится, что 33-летний Даллас Покорник работал бортпроводником в авиакомпании из Торонто в 2017-2019 годах. В период с 2020 по 2024 год он якобы использовал поддельное служебное удостоверение, созданное на основе документов его бывшего работодателя, чтобы получать бесплатные билеты на рейсы трех американских авиакомпаний.

Как объясняют авторы, большинство авиакомпаний позволяют членам экипажей и другим своим сотрудникам вне смены летать бесплатно или с большой скидкой при наличии свободных мест на рейсе. В судебных документах также отмечается, что Покорник иногда просил доступ к так называемому jump seat – запасному креслу в кабине пилотов, которое предназначено для отраслевых специалистов, в частности регуляторов или пилотов вне дежурства. В то же время не уточняется, получал ли он фактический доступ в кабину самолета, ведь пилотом он не является.

Действия Покорника, как утверждает Министерство юстиции США, свидетельствуют о возможности обхода нескольких уровней контроля – проверки удостоверений авиакомпаний, доступа к аэропортовым зонам и процедурам посадки, предназначенных только для экипажей.

Что говорят эксперты

"Всем нравится критиковать авиакомпании, и легко подумать, что их просто обманули. Но на самом деле действия этого человека чрезвычайно серьезны. Потенциальный террорист может увидеть в этом лазейку и сказать: "Смотрите, в системе есть пробел", – заявил авиационный аналитик Генри Хартевелдт.

Как отмечается, дело получило общенациональную огласку в январе, после экстрадиции Покорника из Панамы. Фигуранту предъявлено два обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Следует отметить, что своей вины он не признал, однако в случае осуждения ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов.

Пользователи интернета уже сравнивают историю Покорника с событиями фильма "Поймай меня, если сможешь", в котором герой Леонардо Ди Каприо выдаёт себя за пилота. Впрочем, события фильма происходят в 1960-х годах, тогда как действия Покорника имели место уже после терактов 11 сентября – в условиях значительно более жесткой авиационной безопасности.

По словам Хартевелдта, этот случай указывает на слабые места в системах верификации авиакомпаний, которые в значительной степени основаны на взаимном доверии между перевозчиками в отношении действующего статуса членов экипажей.

Он добавил, что персонал аэропортов неоднократно принимал поддельные документы Покорника без надлежащей проверки в базах данных, и до сих пор непонятно, как ему удавалось регулярно получать посадочные документы для прохождения контроля безопасности.

Бывший пилот авиакомпании Марк Стивенс отметил, что особое беспокойство вызывают сообщения о попытках попасть на jump seat, ведь кабина пилотов является одной из самых защищенных зон в авиации.

"Если член экипажа другой авиакомпании хотел лететь в моей кабине, он должен был предоставить лицензию пилота, служебное удостоверение компании и действующую медицинскую справку. Он должен был подделать все это, и именно поэтому эта история кажется мне такой странной", – сказал Стивенс.

Потенциальные последствия подобных сбоев в системе стали очевидны в октябре 2023 года, когда пилот Alaska Airlines вне службы, находившийся на jump seat в кабине рейса Horizon Air, попытался выключить двигатели самолета в полете. Тогда экипажу удалось обездвижить мужчину, который находился в состоянии психического кризиса, и безопасно посадить самолет.

Пока неизвестно, какие именно авиакомпании стали жертвами мошенничества, но прокуроры упоминали, что штаб-квартиры этих перевозчиков расположены в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уэрте. Эти города соответствуют штаб-квартирам Hawaiian Airlines, United Airlines и American Airlines. Porter Airlines базируется в Торонто.

Дыры в протоколах безопасности

По словам Стивенса, трудно представить, как Покорник мог пройти путь от входа в аэропорт до выхода на посадку, имея только фальшивое удостоверение. Ведь служебные перелеты обычно требуют подтвержденного профиля сотрудника, действительного табельного номера и подтверждения актуального трудоустройства.

В аэропортах также существует отдельная линия контроля для пилотов и бортпроводников – Known Crew Member (KCM). Процедура там менее строгая, чем для обычных пассажиров, поскольку члены экипажей проходят расширенные проверки безопасности. В то же время система KCM доступна только для авиакомпаний США и не распространяется на иностранных перевозчиков, тогда как Покорник, по данным следствия, выдавал себя за сотрудника канадской авиакомпании.

Теоретически он мог использовать поддельные документы на стойке регистрации в зону безопасности, получить настоящий посадочный талон и пройти стандартный пассажирский контроль. Сотрудники авиакомпаний, летающие в режиме ожидания, часто получают временные документы еще до подтверждения места в самолете.

Среди возможных объяснений – компьютерная ошибка, использование похищенной личности действующего сотрудника или помощь со стороны кого-то изнутри.

На гейте, по словам Стивенса, для доступа к jump seat агент должен был проверить документы "пилота" в системе авиакомпании. И эксперт предполагает, что в системе бронирования могло не быть фото Покорника, поскольку удостоверение выдано другой авиакомпанией.

Даже если Покорник не попал в кабину пилотов, масштаб инцидента вызывает серьезную обеспокоенность, считают специалисты. Ведь он совершил сотни перелетов рейсами трех авиакомпаний в течение нескольких лет – что свидетельствует не о сбое в одной системе, а о систематическом обходе независимых процедур безопасности различных перевозчиков и аэропортов.

"Авиакомпании должны быть благодарны, что эти слабые места были выявлены относительно безопасно, но в то же время их должен тревожить сам факт их существования. Службы безопасности должны выяснить, как именно он это сделал: его опыт может помочь предотвратить подобные нарушения в будущем", – подытожил Хартевелдт.

