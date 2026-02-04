За одну ночь ПВО Третьего корпуса сбила 33 'шахеда', которые летели на мирные города

В ночь на 3 февраля во время массированной атаки России подразделения ПВО Третьего армейского корпуса сбили 33 БПЛА типа Shahed, которые летели атаковать мирные города на Востоке Украины.

"В действии – эшелонированная система защиты, развернутая корпусом, бригадами и подразделениями, чтобы прикрывать наши войска на передовой. В то же время бойцы Тройки удерживают первый рубеж обороны страны в небе и уничтожают дроны, которые РФ направляет для ударов по всей Украине", – сообщили в корпусе.

Корпус Андрея Билецкого менее чем за год развернул эшелонированную систему воздушной защиты для заблаговременного обнаружения и уничтожения воздушных целей врага.

Корпусная ПВО прикрывает войска на передовых рубежах, защищает тылы и логистику, перехватывает дроны, которые россияне запускают по Харькову, Киеву, Днепру и другим мирным городам.

ПВО действует по всей ширине и глубине полосы корпуса. Подразделения зенитных ракетных войск есть в каждом батальоне, создан также дивизион ПВО бригадного уровня. Защитники неба имеют дело со всеми имеющимися у РФ средствами воздушного нападения.

