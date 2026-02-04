Галкин впервые за долгое время показался с 76-летней Пугачевой: ее не узнать (фото)

Поклонники по-разному отреагировали на опубликованные снимки.

Российский юморист Максим Галкин впервые за долгое время показался со своей супругой, 76-летней певицей Аллой Пугачевой.

В своем Instagram шоумен опубликовал целую подборку снимков с ней, вызвав бурю восторженных реакций поклонников исполнительницы:

"Две звезды, две светлых повести", "Любимки", "Вы развеяли все сомнения и стереотипы про шапки. Это очень стильно!", "А я ж говорила, что следующие фотки с Аллой Борисовной будут". "Аллочка супер без ИИ, красавица", "Алла - красавица!", "Любимые", "Наши дорогие, любимые, свободные", "Это сделало мой день", "Чтобы не забыли, для кого роза цвела", "Аллочка - красотка нереальная. Максим, спасибо, что делитесь с нами, с поклонниками. Для нас это важно очень, видеть Аллочку".

Видео дня

Напомним, недавно сеть гудела из-за преображения Максима Галкина. 49-летний пародист опубликовал серию зимних фотографий из Куршевеля, на которых его было трудно узнать. Галкин отпустил усы и бороду, а шапка скрыла его кудри, кардинально изменив узнаваемый образ.

Вас также могут заинтересовать новости: