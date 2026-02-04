Финансовые показатели Метинвеста ухудшились на треть из-за войны и падения мировых цен

Материнская компания горно-металлургической группы Метинвест, Metinvest B.V., за январь-сентябрь 2025 года уменьшила операционную прибыль (EBITDA) на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $565 млн. Основными причинами стали остановка добычи коксующегося угля в Украине из-за войны, а также падение мировых цен на металлопродукцию, пишет "Интерфакс".

Но часть негативного влияния удалось компенсировать за счет роста объемов продаж стали и окатышей, снижения транспортных расходов и более эффективной логистики.

Выручка группы за девять месяцев 2025 года сократилась на 7%, до $5,47 млрд. Основную часть доходов обеспечила металлургия - 69%, еще 31% пришлось на горнодобывающий сегмент.

Видео дня

Несмотря на сложные финансовые условия, Метинвест продолжил выплачивать свои долги: общий долг компании с начала года сократился на 11%, до $1,51 млрд, а чистый долг - на 16%, до $1,21 млрд. В июне 2025 года группа полностью погасила еврооблигации на €300 млн.

В компании отмечают, что финансовые результаты по-прежнему остаются под давлением войны, перебоев в энергоснабжении, проблем с возмещением НДС и сложной рыночной конъюнктуры. Впрочем, Метинвест сохраняет ликвидность, сокращает долги и продолжает инвестировать в ключевые проекты, в частности в экологические и инфраструктурные решения.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова - один из ключевых налогоплательщиков в Украине: в 2025 году компании Метинвеста уплатили 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Также с февраля 2022 года компания вложила в Украину более 28 млрд грн инвестиций и предоставила почти 10 млрд грн помощи Украине, украинцам и Силам обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: