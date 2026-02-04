Мощный игрок на рынке редкоземельных металлов сделал шаг к уничтожению монополии Китая

Это поможет привлечь инвесторов и усилить собственное производство.

Австралия рассматривает возможность установления минимальной цены на критически важные полезные ископаемые, включая редкоземельные металлы. Страна стремится ограничить доминирование Китая на рынке и привлечь иностранные инвестиции в новые шахты и перерабатывающие проекты.

Издание Bloomberg пишет, что анонс решения уже вызвал рост акций местных производителей.

Австралия обладает четвертым по величине запасом редкоземельных металлов. Эти критически важные минералы используются во всех отраслях – от оборонной промышленности до технологических компаний.

При этом Австралия значительно отстает от Китая в добыче и переработке критических элементов и должна приложить немалые усилия, чтобы догнать его. В то же время ресурсная отрасль страны исторически зависима от иностранных инвестиций.

Пекин – фактически монополист на рынке переработки критически важных минералов и ранее использовал поставки как рычаг влияния во время торговых споров.

Австралия планирует создать собственные запасы критических ископаемых на сумму 843 млн долларов. Сначала правительство сосредоточится на закупке редкоземельных элементов, стибия и галлия. Эти усилия сопровождаются историческим соглашением, которое Австралия подписала с США в 2025 году, расширив доступ Америки к собственным критическим элементам.

Редкоземельные металлы – главные новости

Президент США Дональд Трамп объявил о планах запустить так называемый проект "Хранилище" – стратегический запас критически важных минералов с начальным капиталом в 12 миллиардов долларов, который должен уменьшить зависимость Америки от китайских редкоземельных металлов и других элементов.

Евросоюз также планирует предложить США партнерство в области критически важных минералов, чтобы ограничить влияние Китая. Отдельным пунктом в предложении будет прописано требование уважать территориальную целостность друг друга.

