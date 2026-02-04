'Проблема огромная': энергетики замалчивают реальное положение дел в энергосистеме, - нардеп

Сергей Нагорняк отметил, что для восстановления подстанций "Укрэнерго" требуются огромные ресурсы.

Россия не оставляет попыток разделить энергосистему Украины на "острова", а энергетикам стоит прекратить смягчать проблему. Такое мнение в эфире телеканала Новини live высказал член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк.

"Даже вчерашняя ночная атака (массированная атака РФ на украинскую энергетику в ночь на 3 февраля, – УНИАН) была направлена на то, чтобы разделить на острова нашу энергосистему. Они (РФ, – УНИАН) били не только по генерации, били по ТЭЦ и били по подстанциям "Укрэнерго"... Пока что нам удается держать энергосистему целостной. Мы восстанавливаем все подстанции", – отметил парламентарий.

В то же время он призвал энергетиков "откровенно начать говорить" о ситуации в энергосистеме.

"Укрэнерго" должно откровенно говорить на ставках (заседаниях ставки Верховного Главнокомандующего под председательством президента Украины, - УНИАН), куда их приглашают. Чтобы они не рассказывали, что они за сутки все восстановили и все хорошо. Потому что авария, которая произошла 31 января (авария в энергосистеме, которая привела к остановке метро в Киеве и Харькове и применению специальных графиков аварийных отключений в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях, – УНИАН), это не последствия погодных условий. Не нужно как-то смягчать проблему, чтобы ее не видеть. Проблема на самом деле есть и огромная", - подчеркнул Нагорняк.

По его словам, каждая из подстанций "Укрэнерго" очень сильно повреждена и требуются огромные ресурсы на их восстановление.

"И когда аварийные службы "Укрэнерго" приезжают и восстанавливают электроснабжение за несколько часов или в течение суток, то это не означает, что они восстановили работу электроподстанции. Они применяют резервные схемы подключения", - пояснил парламентарий.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 3 февраля оккупационная армия РФ нанесла прицельный удар по объектам теплогенерации в восьми областях Украины. Повреждениям подверглись ТЭЦ и ТЭС, обеспечивавшие теплом дома простых граждан. Только в столице более тысячи многоквартирных домов остались без отопления в самые суровые февральские морозы.

Кроме того, в Харькове в результате вражеской атаки повреждения получила ключевая ТЭЦ, из-за чего тысячи жителей города остались без тепла.

Из-за последствий последней массированной атаки РФ, по оценкам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, жители Киева в феврале будут иметь до 6 часов света в сутки.

