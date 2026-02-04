Сколько украинцев доверяют Зеленскому сейчас: результаты опроса

Опрос КМИС показал, что уровень доверия к президенту остается стабильным, хотя при непрямых вопросах поддержка Зеленского ниже.

61% украинцев продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому, тогда как 33% выражают недоверие. Баланс доверия-недоверия составляет +28%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным социологов, 25% респондентов полностью доверяют Зеленскому, еще 36% – скорее доверяют.

В то же время среди тех, кто не доверяет президенту, 17% заявили, что совсем не доверяют, а 16% – скорее не доверяют.

В КМИС отмечают, что в начале января показатели доверия были почти идентичными.

В ходе исследования социологи применили два подхода. Половине опрошенных задали прямой вопрос о доверии к Зеленскому, другой – использовали метод "задумчивого знакомого", когда респонденты оценивали доверие к абстрактному человеку, который мог свободно выражать свое мнение.

Во втором случае уровень доверия оказался ниже – 53% против 61% при прямом вопросе.

В КМИС считают, что реальный уровень доверия может быть несколько ниже, чем показывают прямые опросы.

"Это в меньшей степени связано со страхом критиковать президента. Вероятнее, люди дают "государственнический" ответ – даже если недовольны, они поддерживают единство в военное время", – пояснили социологи.

Выборы в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК подготовила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, председатель рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период Александр Корниенко отметил, что уже в январе необходимо сделать предварительные наработки по подготовке законопроекта о проведении выборов в Украине.

