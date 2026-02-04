'Черная полоса' заканчивается в жизни этих знаков Зодиака: их ждет сказка

Пассивное ожидание остается в прошлом.

После 4 февраля 2026 года для трех знаков Зодиака наступает долгожданное облегчение. В сфере чувств постепенно восстанавливается гармония, а душевные раны, оставшиеся от прошлого опыта, начинают затягиваться, пишет YourTango.

Соединение Луны и Урана дает возможность освободиться от того, что долго причиняло боль, и вернуть ощущение внутренней целостности. Справимся ли мы с этим? Без сомнений. Именно 4 февраля станет точкой, где будут заметны реальные подвижки.

Для представителей этих знаков союз Луны и Урана обозначает момент, когда усилия начинают приносить ощутимый и полезный результат. Пассивное ожидание остается в прошлом – теперь они осознанно берут курс на улучшение собственной жизни.

Овен

Овны начинают замечать изменения тогда, когда уделяют внимание себе и своим потребностям. Сейчас настало время взять ответственность в свои руки. Если что-то мешает вам двигаться вперед, именно вы должны решить, готовы ли с этим расстаться.

Ожидание и бездействие больше не работают. В период соединения Луны и Урана ключевыми становятся инициатива и решительные шаги. 4 февраля ясно показывает: пришло время действовать.

В этот день вы чувствуете, что движение вперед стало реальным. Формируется нечто устойчивое, дающее уверенность и мотивацию продолжать. Используйте этот импульс, Овен, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Стрелец

Для Стрельцов 4 февраля становится днем откровенного разговора с собой. Самообман больше не имеет смысла – наступает момент полной честности. Соединение Луны и Урана помогает ясно увидеть, что именно нуждается в изменениях.

Эти перемены вам действительно необходимы. Вы давно стремитесь к улучшениям, и теперь важно правильно настроиться, чтобы результат был ощутимым и долгосрочным.

Будучи ориентированными на рост и развитие, вы начинаете действовать. Как только становится понятно, что выбран верный путь, появляется вдохновение и желание двигаться дальше. В период этого выравнивания Луны и Урана ваши шаги приносят плоды, и жизнь постепенно выходит на новый уровень.

Телец

Для Тельцов соединение Луны и Урана напрямую затрагивает тему устойчивости и внутренней опоры. 4 февраля становится моментом, когда жизнь начинает меняться к лучшему благодаря четкому обозначению личных границ. Этот день напоминает о важности самоуважения.

Во время данного астрологического аспекта вы можете пересмотреть, сколько сил, времени и внимания отдаете окружающим. Если взаимодействие приносит лишь усталость и напряжение, настает время отступить. Нет необходимости продолжать связи, которые истощают.

Сейчас фокус должен быть направлен внутрь, а не на попытки изменить других. Вы ясно понимаете, что дальнейший рост начинается с уважения к себе. Установите здоровые границы и выстраивайте жизнь так, чтобы она приносила вам удовлетворение и спокойствие.

