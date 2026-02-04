Оккупанты продвинулись возле трех важных городов в Донецкой области, - DeepState

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

Российским захватчикам удалось продвинуться вблизи трех важных городов в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState в Telegram. "Враг продвинулся в Покровске, Мирнограде и вблизи Сиверска", - говорится в сообщении.

Все три города находятся в Донецкой области. Город Сиверск оккупирован российскими захватчиками. Со стороны Сиверска россияне пытаются наступать в направлении Славянска и Краматорска.

Города Покровск и Мирноград на карте DeepState тоже значатся как "оккупированные".

Как сообщал УНИАН, Силам обороны пришлось покинуть Сиверск в декабре 2025 года.

По данным аналитиков DeepState, в январе захватчики оккупировали 245 кв. км украинской территории. Это почти вдвое меньше, чем было в декабре и ноябре прошлого года.

Военный обозреватель Денис Попович отмечал, что весь фронт является ареной позиционной войны, где либо враг пытается продвигаться, либо ВСУ пытаются контратаковать. По его мнению, успехи россиян на Покровском направлении угрожают Украине потерей Покровска и Мирнограда.

В конце января сообщалось, что Мирноград почти полностью оказался под контролем российских войск. Враг развернул там комендатуру, артиллерию и штабы. В то же время, ВСУ удерживают позиции на севере Мирнограда

