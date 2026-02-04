Калуге хватило бы на год: ГУР посчитало, сколько Путин потратил на последний обстрел Украины

Общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 миллиона долларов.

В ночь на 3 февраля РФ осуществила массированный комбинированный воздушный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, применив в общей сложности 562 средства воздушного нападения – расходов на эту атаку хватило бы на год жизни такого города, как российская Калуга.

Соответствующие подсчеты сделали специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно данным Воздушных Сил, говорится в сообщении, против украинского народа оккупанты использовали баллистические ракеты "Искандер", РМ-48У, гиперзвуковые 3М22 "Циркон", 3М55 "Оникс", крылатые ракеты Х-101, 9М728 "Искандер-К" и Х-32. Параллельно с ракетами враг применил ударные беспилотники "Георгианский орден", "Гарпия" и дроны-имитаторы "Гербера".

"Общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 миллиона долларов США – это более чем на 190 миллионов долларов больше, чем во время массированного обстрела 20 января. На эти средства целый год мог бы прожить Еврейский автономный округ РФ с населением около 144 тысяч человек или город Калуга с населением более 320 тысяч. Также эта сумма сопоставима с полугодовым бюджетом Костромской области", – заявили в ГУР.

В разведке подчеркивают: вместо улучшения условий жизни и развития инфраструктуры собственных регионов Кремль потратил эти средства на удары по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время большая часть потраченных ресурсов – 79,2% – оказалась напрасной: противовоздушная оборона уничтожила 450 воздушных целей.

"Не имея ощутимых успехов в войне против Украины, Кремль прибегает к системному террору гражданского населения в попытке подорвать единство украинского общества", – отмечают в ГУР.

Сколько РФ тратит на один обстрел по Украине

Напомним, в ночь на 20 января 2026 года российские войска за одну массированную атаку потратили более 130 млн долларов. Это равно годовому бюджету такого города, как Великий Новгород. За эти деньги можно построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, реализовать сотни региональных и национальных социальных проектов. Но оккупанты тогда осуществили массированный воздушный удар по территории Украины, применив 372 средства воздушного нападения. Среди них: баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковая ракета "Циркон", крылатые ракеты Х-101, учебные РМ-48У, а также различные дроны – "Герань", "Гарпия" и "Гербера".

