Песков цинично объяснил, почему Россия отказывается заканчивать войну против Украины

Спикер Кремля заявил, что российские военные поражают те цели, которые они считают "ассоциированными с военным комплексом".

Россия будет продолжать войну в Украине, пока Киев не примет "соответствующие решения". Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его цитируют российские СМИ.

По его словам, позиция России "предельно понятна" и украинской, и американской переговорным сторонам.

"Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно понятна. Она хорошо понятна и киевскому "режиму", и американским переговорщикам. Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, "СВО" продолжается", - высказался Песков.

Он добавил, что российские военные поражают те цели, которые они считают "ассоциированными с военным комплексом". Относительно нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби спикер сказал, что Кремль пока не планирует информировать об их результатах.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал ранее УНИАН, 4 февраля в Абу-Даби начался новый этап переговоров Украины, РФ и США. Как заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, будет проходить работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная "совместная синхронизация позиций". Он добавил, что украинские переговорщики работают в рамках четких директив президента Владимира Зеленского и информируют его о ходе каждого этапа переговоров.

Впрочем, Politico писало, что на этой неделе наконец станет понятно, готов ли Путин к миру, мол, есть признаки того, что результаты переговоров наконец могут дать ответ на этот ключевой вопрос. Американский эксперт по внешней политике, который консультировал Киев, рассказал, что заметил, якобы "россияне относятся к этим переговорам более серьезно", и выразил осторожные надежды, что "есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной". А бывший высокопоставленный украинский чиновник в комментарии изданию согласился с тем, что произошли изменения в настроении и тоне со стороны России за столом переговоров.

