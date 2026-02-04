Доллар сдал позиции, а евро подорожал: официальный курс валют на 5 февраля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,04 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 5 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,04 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,18/43,21 грн/долл., а евро - 51,06/51,08 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 4 февраля подорожал на 20 копеек и составлял 43,50 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 15 копеек и составлял 51,50 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,77 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек и составлял 43,45 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составлял 51,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

