5 февраля потеплеет по всей Украине, но погоду испортят осадки и ветер

Только на юге и востоке сохранится сухая погода с солнечными прояснениями.

В середине недели, 5 февраля, в Украине ожидается потепление. Морозы ослабеют по всей стране, а на западе и юге даже ожидается небольшой "плюс". Вместе с повышением температуры начнутся осадки и усилится ветер, что, конечно, усилит ощущение холода. На юге и востоке будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -10°, днем -4°, небольшой снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -4°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Тернополе 5 февраля ночью будет -3°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Виннице завтра будет -4°...+1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Житомире в четверг ночью будет -6°, днем -1°, пасмурно, небольшой мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -17°...-7°, пасмурно, небольшой снег.

В Черкассах завтра ночью -8°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -13°...-5°, небольшой снег.

В Одессе 5 февраля - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями , ночью -3°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -20°, а днем -9°, пасмурно, небольшой снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -19°, днем -9°.

В Днепре температура ночью будет -10°, днем -4°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -3°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -13°, днем -7°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -16°, днем -8°.

Праздник 5 февраля, приметы погоды

5 февраля - день памяти святой мученицы Агафьи. По приметам, если на земле лежит много снега, то будет хороший урожай.

Вас также могут заинтересовать новости: