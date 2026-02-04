5 февраля потеплеет по всей Украине, но погоду испортят осадки и ветер

5 февраля в Украине будут осадки / фото УНИАН, Синица Александр
В середине недели, 5 февраля, в Украине ожидается потепление. Морозы ослабеют по всей стране, а на западе и юге даже ожидается небольшой "плюс". Вместе с повышением температуры начнутся осадки и усилится ветер, что, конечно, усилит ощущение холода. На юге и востоке будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -10°, днем -4°, небольшой снег.
- Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Ривне завтра пасмурно, ночью -4°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Тернополе 5 февраля ночью будет -3°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Виннице завтра будет -4°...+1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Житомире в четверг ночью будет -6°, днем -1°, пасмурно, небольшой мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -17°...-7°, пасмурно, небольшой снег.
- В Черкассах завтра ночью -8°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -13°...-5°, небольшой снег.
- В Одессе 5 февраля - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями , ночью -3°, днем +1°.
- В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -20°, а днем -9°, пасмурно, небольшой снег.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -19°, днем -9°.
- В Днепре температура ночью будет -10°, днем -4°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -3°...+8°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -13°, днем -7°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -16°, днем -8°.
Праздник 5 февраля, приметы погоды
5 февраля - день памяти святой мученицы Агафьи. По приметам, если на земле лежит много снега, то будет хороший урожай.