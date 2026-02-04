Санкции бессильны: в 2025 году Евросоюз купил у России металла почти на 2 миллиарда евро

Крупнейшими импортерами стали Бельгия, Италия, Чехия и Дания.

Евросоюз в январе-ноябре 2025 года импортировал из России 4 ,55 млн тонн продукции горно-металлургического комплекса. Стоимость такого импорта составила 1,85 млрд евро, сообщает GMK Center со ссылкой на данные Eurostat.

Наибольшую долю импорта из РФ традиционно составляли стальные полуфабрикаты: за 11 месяцев ЕС закупил 3,19 млн тонн такой продукции на 1,4 млрд евро. Крупнейшими импортерами стали Бельгия, Италия, Чехия и Дания. Значительные объемы также пришлись на чугун - 697 тыс. тонн. Его покупали Италия, Латвия и Бельгия. Вырос также и импорт лома черных металлов из РФ.

Несмотря на действующие санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от поставок на европейский рынок - в прошлом году они превысили 2,5 млрд евро, что указывает на наличие исключений и ограниченную эффективность санкционных механизмов.

Напомним, издание Украинская правда провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями России, которые производят ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время, два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным, не находится под санкциями Евросоюза.

Ранее Германия призвала ЕС немедленно прекратить ввоз российских стальных полуфабрикатов, прежде всего слябов, которые до сих пор не полностью подпадают под санкции – по словам вице-канцлера, министра финансов Германии Ларса Клингбайля, такая "лазейка" в санкционном режиме позволяет российским компаниям и в дальнейшем влиять на ценообразование в ЕС и ослабляет конкурентоспособность европейских металлургов.

Санкции против РФ

2 февраля стало известно, что ЕС готовит новые санкции против РФ. Под запрет могут попасть ключевые металлы. В частности, речь идет о возможном запрете на импорт таких металлов, как иридий, родий, платина и медь.

Для принятия санкций необходима поддержка всех государств-членов ЕС, а сам пакет блок планирует принять уже в этом месяце.

