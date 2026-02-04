Генштаб РФ поставил себе амбициозную цель до апреля: в ОП раскрыли детали

На Одессу и Николаев, считает он, топ российского генералитета пока не смотрит, в то же время Донбасс - это первоочередная задача, которую будут выполнять российские войска.

Захват российскими оккупантами Запорожской и Херсонской областей сейчас выглядит как фантазия. Об этом в публичном интервью на площадке "Новой страны" сказал Павел Палиса, заместитель руководителя Офиса президента, пишет lb.ua.

Отвечая на вопрос об основных вызовах для Сил обороны Украины в 2026 году и о том, какие угрозы, тенденции и сценарии этого года он видит, Палиса отметил, что разведка указывает на то, что планы россиян не изменились.

"Задача до конца марта - начала апреля российским войскам - выйти на админграницы Донбасса. Эти задачи были неизменны и в течение прошлого года, они миллион раз переносились", - сказал он и добавил, что не видит возможностей России выполнить эту задачу в определенный срок.

Палиса подчеркнул, что отдельно у россиян есть планы создать буферную зону: Харьковская и Сумская области, по максимуму в Днепропетровской области и Запорожском направлении.

"Создать в будущем благоприятные условия, которые позволят начать захватывать Запорожскую и Херсонскую области в их территориальных границах. Сейчас это выглядит как фантазия", - сказал представитель ОП.

Юг Украины

На уточнение относительно юга Украины, Одессы и Николаева, Палиса отметил, что на стратегическом уровне они рассматривают эти вопросы.

"Но я уверен, что, объективно оценивая собственные возможности, топ российского генералитета пока не смотрит в том направлении", - сказал он.

Сценарии на год

Отвечая на вопрос о сценариях на 2026 год, Палиса подчеркнул, что Донбасс - это первоочередная задача, которую будут выполнять российские войска.

"И Запорожское направление - будут создавать условия, чтобы добиться любого оперативного успеха. Что пыталась сделать Россия в этой войне: быстро достичь стратегического успеха и в процессе стабилизации линии фронта создать условия для оперативного успеха. Наша задача была не дать им реализовать оперативный успех, обеспечить стабильность линии соприкосновения", - сказал заместитель руководителя ОП.

Он подчеркнул, что оперативный успех за четыре года войны смогли реализовать только украинцы. "Херсон, Харьков. И еще, справедливости ради, в начале войны, наверное, можно считать часть временно оккупированной территории Запорожской области. Но здесь мы спишем, наверное, на эффект внезапности", - сказал Палиса.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитики мониторингового проекта DeepState заявили, что российские оккупанты продвинулись в Покровске, Мирнограде и вблизи Севера.

Все три города находятся в Донецкой области. Сиверск оккупирован российскими захватчиками. С его стороны россияне пытаются наступать в направлении Славянска и Краматорска. Покровск и Мирноград на карте DeepState также значатся как "оккупированные".

