Отключение Starlink для дронов может повлиять и на ВСУ: эксперт объяснил, как именно

В то же время РФ будет искать новые пути для того, чтобы оказывать давление на украинцев.

Скоростные ограничения на перемещение "Старлинков", направленные на противодействие российским "Шахедам" с такими терминалами, могут мешать и работе Сил обороны. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express.

"Даже если брать некоторые публичные данные, о которых писали подразделения Сил обороны Украины, то они тоже использовали дроны на "Старлинках". В частности для обеспечения логистики. Есть же такая вещь, когда, например, нельзя приехать в какую-то из зон автотранспортом, то вот необходимое нашим бойцам доставляется большими дронами "Баба Яга". Ну, насколько я понимаю, теперь как бы и нам эти возможности не до конца доступны. Потому что дрон не может лететь настолько медленно, 75 км и 90 км", - сказал Киричевский.

В то же время он отметил, что у россиян есть концептуальная наработка, которая предусматривает психологическое давление своими БпЛА как на военных на передовой, так и на гражданское население. И, по словам эксперта, если у россиян отберут возможность использования Старлинков на БПЛА, они будут пытаться найти новые решения.

"Поэтому нужно быть морально готовыми к тому, что мы еще не раз такое услышим, например, о "Шахедах" с искусственным интеллектом. Россияне будут пытаться в первую очередь психологически давить, демонстрируя, что смотрите, мы что-то такое придумали", - добавил Киричевский.

Противодействие российским БпЛА: что известно

Ранее о том, что в Украине отслеживали скорости перемещения терминалов "Старлинк", писали российские военные корреспонденты. По их словам, при достижении скорости в 75-90 км/ч терминал перестает работать. Таким образом SpaceX начала противодействовать российским "Шахедам" на Starlink.

В то же время Кабмин ранее запустил процесс верификации терминалов в Украине. Как отметил министр обороны Украины Михаил Федоров, в ближайшее время все терминалы Starlink в Украине будут отключены, а работать будут только проверенные и зарегистрированные.

