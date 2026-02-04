40-летняя известная актриса намекнула на новый роман с загадочным мужчиной

Интриги добавила подпись к опубликованному ролику.

Известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук заинтриговала поклонников новым роликом в Instagram.

На видео артистка танцует с шикарным букетом тюльпанов.

Интриги добавила подпись к ролику, в которой она выражает благодарность таинственному мужчине за неожиданный сюрприз.

Видео дня

"Когда глаза светятся, и тюльпаны в вазе, все ясно. Спасибо, сам знаешь кто", - подписала Саливанчук опубликованные кадры.

Подписчики отреагировала массой комплиментов: "Очень красивый букет тюльпанов, тебе очень идет улыбка, красавица!", Особенно хороша Анна с цветами", "Женщина с цветами расцветает еще больше. Красавица".

Напомним, на днях стало известно, что 40-летняя украинская актриса стала бабушкой. Анна Саливанчук сообщила, что ее племянница Валерия родила первенца - сына Ореста.

До этого Саливанчук, известная по проектам "Райское место" и "Свингеры", призналась, что очень хочет сниматься в исторических фильмах.

По ее словам, ее не приглашают на съемки в таких фильмах, аргументируя это тем, что она "слишком современная". Женщина отметила, что не понимает этого аргумента, поскольку уже имела подобный опыт:

