Украина получит многомиллиардную помощь от Норвегии: Свириденко раскрыла детали

Норвегия также предоставляет оборудование для распределенной генерации.

Норвегия предоставляет Украине $9 миллиардов финансирования на 2026 год в рамках очередного пакета военной и гражданской помощи Украине. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьёре.

Премьер подчеркнула, что все эти годы Норвегия оказывает нам чрезвычайную помощь. В частности, страна внесла наибольший вклад в рамках инициативы PURL, что существенно укрепило украинскую ПВО.

"Сегодня сделали наибольший акцент на энергетической безопасности. Чрезвычайно важна помощь Норвегии в импорте газа и взносы в Фонд поддержки энергетики и гранты", - сообщила глава правительства.

Видео дня

Свириденко отметила, что Норвегия предоставляет оборудование распределенной генерации, которое будет работать на базе объектов Группы "Нафтогаз".

Военная помощь Украине

По результатам "Рамштайна" на 2026 год партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины - $38 млрд. Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, более $6 млрд будет в конкретных пакетах помощи, включая более $2,5 млрд на украинские дроны, более $500 млн - на PURL, $2 млрд - на ПВО, а также деньги на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские возможности и другие направления.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Украина в этом году нуждается как минимум в 60 млрд долларов от партнеров для своей защиты.

Вас также могут заинтересовать новости: