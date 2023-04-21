Столтенберг заявил о достижении консенсуса между всеми странами-членами относительно будущего Украины в НАТО.

Все союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем станет членом Альянса.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Skynews. Выступая перед встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, он также заявил, что после окончания войны у Украины должно быть "сдерживание для предотвращения новых атак".

При этом Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время основное внимание уделяется тому, чтобы Украина добилась победы над РФ.

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Напомним, вчера генсек НАТО посетил Киев с неанонсированным визитом. Тогда же украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал, что этот визит украинские власти трактуют как знак, что "Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений".

Издание обратило внимание, что во время визита в Киев Столтенберг также говорил, что будущее Украины в НАТО. "Достойное место Украины - в НАТО". - сказал генсек.

Примечательно, что по состоянию на сейчас, военные стран-сленов НАТО обучили десятки тысяч украинских военнослужащих и предоставили только военную помощь на сумму 65 млрд евро.