Температура повысится в конце текущей недели.

Сегодня, 13 августа, и до конца недели в Украине будет господствовать антициклон. Он обусловит сухую и очень теплую погоду, а в конце недели усилится жара. Об этом на своей странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, в течение дня температура будет колебаться в пределах +24...+28 градусов, а в южной части и на Закарпатье будет +28...+30 градусов.

В Киеве сегодня также будет сухо и солнечно, а столбики термометров покажут около +25 градусов.

"Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще и усилится жара", - сообщила эксперт по погоде.

От сильной жары будет спасать ночная прохлада. Наталка Диденко говорит, что температура воздуха уже вряд ли будет подниматься выше +20 градусов, только местами на юге Украины.

Начало осени в Украине - прогноз

В Украине уже чувствуется первое дыхание осени - утренники стали прохладными. Об этом сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. По ее словам, нынешние расчеты не прогнозируют жаркого сентября - температура будет близкой к норме, хотя возможны периоды "бабьего лета" с возвращением тепла до +30°.

Первые признаки осени, по словам синоптика, уже наблюдаются: прохладные утра, короткие похолодания, а около 20 числа ожидается еще одна волна свежего воздуха. В то же время окончательное завершение лета фиксируют тогда, когда среднесуточная температура устойчиво снижается ниже +15°.

