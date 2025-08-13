Осадков до конца недели почти не ожидается, лишь в субботу на крайнем востоке могут пройти дожди с грозами.

До конца недели в Украине сохранится сухая и довольно жаркая погода. В ряде областей воздух будет прогреваться до +30°...+35°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 14 августа

В середине недели по всей Украине будет солнечно и сухо. Температура воздуха ночью будет опускаться до +10...+16 °С, днем +24...+29 °С, а в южной части и на Закарпатье разогреет до +30...+35 °С.

Погода 15 августа

Перед выходными по всей Украине сохранится антициклональный характер погоды. Поэтому осадков не предвидится, а небо будет малооблачным. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью будет +11...+17 °С, днем +24...+29 °С, а в южной части и на Закарпатье +30...+35 °С.

Видео дня

Погода 16 августа

В субботу, говорит синоптик, Украина продолжит находиться в условиях антициклона, поэтому осадков не предвидится. Лишь днем на крайнем востоке возможны небольшие грозовые дожди. Ветер будет 5 - 10 м/с, а в Приазовье и Крыму не исключены отдельные порывы до 15 - 17 м/с. Ночью температура будет +11...+17 °С, днем +24...+29 °С, а в южной части и на Закарпатье сохранится жара +30...+35 °С.

Погода 17 августа

В конце недели погода в Украине существенно не изменится: будет малооблачно и сухо. Ветер 5 - 10 м/с. Температура ночью +10...+16 °С, днем +25...+30 °С, в южной части и на Закарпатье +29...+34 °С.

Погода сегодня - прогноз на 13 августа

Антициклон обеспечит в Украине 13 августа погоду без осадков. В большинстве воздух прогреется до +23°...+28°. На юге и Закарпатье будет жарче, +27°...+32°.

Вас также могут заинтересовать новости: