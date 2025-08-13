Россияне живут тем, чтобы совершать покушения против руководства Украины.

Российские захватчики пытались совершить покушение на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка путем запуска двух ракет типа "Искандер" для поражения командного пункта, куда должен был приехать глава СБУ. Об этом глава СБУ рассказал в интервью для телеканала "Мы-Украина".

Глава СБУ рассказал, что есть много ситуаций, связанных с покушениями.

"Они вообще постоянно над этим работают и, начиная с 8 октября 2022 года, после первого удара по Крымскому мосту на 70-летие "путлера", это их приоритет, после "Паутины" они вообще этим живут. Мы это понимаем", - отметил Малюк.

Он отметил, что из соображений безопасности не может рассказывать всех деталей. У него есть много запасных командных пунктов для пребывания.

"Разумеется, я меняю места своего проживания. Они пытаются, но не могут дотянуться диверсионно. Поэтому они сейчас ракетно-шахедно планируют. Я вообще от этого не переживаю. Меня это только мотивирует", - отметил председатель СБУ.

Как добавил Малюк, россияне пытаются вычислить в регионах места запасных командных пунктов для того, чтобы ударить баллистикой, особенно если те места не защищены системами "Петриот".

"Такие случаи были. Два "Искандера" прилетали конкретно в ЗКП, конкретно на мой приезд", - сообщил Малюк.

Российские диверсии в Украине

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины успешно противодействует российскому плану под названием "Диверсионный шум", который в конце 2023 года лично ввел кремлевский диктатор Владимир Путин. Речь идет о работе на опережение, чтобы не дать возможности россиянам и их агентам совершать преступления на территории Украины.

