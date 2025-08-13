Готовы к новому вызову от УНИАН?

Головоломка на поиск слова – это увлекательная игра, которая состоит из ряда букв, расположенных в случайном порядке на сетке, среди которых надо отыскать одно конкретное слово.

Лучший способ решить такую задачку – соединить буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали, вертикали или диагонали. И справиться надо в течение нескольких секунд. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Такие головоломки и оптические иллюзии улучшают словарный запас, концентрацию и навыки распознавания образов. Более того, это отличное упражнение для глаз и мозга, которое тренирует память, логическое и критическое мышление и даже навыки управления временем.

Видео дня

Обладаете ли вы самым острым умом и глазами? Давайте проверим это вместе.

Итак, ниже вы увидите коллаж с десятками разных букв, между которыми, на первый взгляд, нет никакой связи. Но если вы присмотритесь, то увидите, что там спрятано одно слово. Вам нужно найти слово "перо". Справитесь ли вы всего за 11 секунд?

Прежде чем вы приступите к поискам, дадим вам подсказку: искать слово нужно по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Устанавливайте таймер и начинайте искать.

Что ж, время исчерпано. Если вам удалось заметить слово "перо" так быстро, вы действительно очень внимательный к мелочам человек. Можете собой гордиться.

Мы же покажем ответ на это задание:

Больше интересных задачек от УНИАН

Предлагаем вам проверить свои способности в интересном задании на внимательность. Вам надо найти слово "люди". На ответ мы отвели всего 9 секунд.

Если же хочется чего-то посложнее, попробуйте решить головоломку со спичками. В ней надо переложить одну спичку так, чтобы математическое равенство стало верным.

Вас также могут заинтересовать новости: