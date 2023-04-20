Это первый визит Столтенберга в Украину за время полномасштабной войны.

Президент Владимир Зеленский подтвердил визит в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и рассказал, какие темы они обсудили.

Напомним, информация, о том, что в украинскую столицу с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО появилась утром.

"Приветствую генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве. Этот визит Йенса Столтенберга - первый за время полномасштабной войны - мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений", - прокомментировал Зеленский.

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Он сообщил, что обсудил со Столтенбергом четыре основных вопроса.

"Первое - "Рамштайн", заседание, которое состоится завтра, и решения, которых ожидаем от партнеров. Прежде всего это касается вооруженной поддержки наших активных действий. Второе-обратился к господину генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники", - сообщил подробности президент.

Также он добавил, что обсуждался Вильнюсский саммит НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от саммита лидеров НАТО фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

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