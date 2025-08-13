На прошлой неделе Путин также провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Лидер РФ Владимир Путин в преддверии запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске провел телефонный разговор с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы проинформировать его о войне на Украине

Как пишет Bloomberg со ссылкой на северокорейское агентство KCNA, во время разговора во вторник Путин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку войны на Украине. Два лидера "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес". Ранее Кремль заявлял, что Путин поделился информацией с Ким Чен Ыном "в контексте предстоящих переговоров" с Трампом.

"Ким Чен Ын выразил твердую убежденность в том, что КНДР всегда будет верна духу договора между КНДР и Россией и полностью поддержит все меры, которые российское руководство предпримет в будущем", — сообщило KCNA, имея в виду пакт о взаимной обороне, подписанный двумя лидерами в прошлом году.

Видео дня

Ким и Путин договорились о дальнейшем укреплении партнерства и "более тесных контактах в будущем", сообщило KCNA.

Телефонный разговор состоялся всего за три дня до встречи Путина и Трампа на Аляске. На прошлой неделе Путин после объявления о запланированной встрече Путин также провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры между Трампом и Путиным будут сосредоточены на завершении войны РФ против Украины. Левитт подтвердила, что на этой встрече не будет президента Украины Владимира Зеленского.

Как стало известно CNN, встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски..

Вас также могут заинтересовать новости: